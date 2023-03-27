6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar için düzenlenen festivalin bu haftaki durağı Elazığ oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen çocuklar için başlatılan çocuk festivali deprem bölgesinde ki illerde büyük bir coşkuyla devam ediyor .

İnegöllü firma Dacapo Müzik Erhan Akgün ile Playland Eğlence Merkezi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Elazığ ayağında yaklaşık 1 hafta sürmesi planlanan çocuk festivalinde depremlerden etkilenen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Çocuklar için özel hazırlanan festival içerisinde, macera parkuru, şişme oyun balonları, mini golf sahası, bilek güreşi, langırt, jenga gibi oyunlar ve oyun gruplarının yer alıyor.Festival kapsamında önümüzdeki günler içersinde depremlerin yıkıma neden olduğu diğer 10 ildeki çocuklar için de düzenlenecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Festival organizatörü İnegöl’lü iş adamı Erhan Akgün “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz çocuk festivalimizi depremlerden etkilenen 11 şehir ve 23 ilçede gerçekleştireceğiz. Depremler nedeniyle çok kötü günler yaşadık. Bu kötü günleri bir nebze de olsa çocuk festivalimizle unutmak ve çocukların üzerindeki o kötü etkiyi atmak adına yollardayız. İlk durağımız Elazığ, buradan sonra Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve depremden etkilenen diğer iller ve ilçeleri gidip oradaki bütün çocukları eğlendirerek, onları mutlu etmeye gayret edeceğiz. Bu kötü günleri hep birlikte geride bırakmaya çalışacağız.” dedi.