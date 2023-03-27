İnegöllü elektrikli araba projesi Amperino, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yakından takip ediliyor. Varank, projenin son hali hakkında bilgi almak için Amperino ekibini misafir etti.

Yaklaşık 5 yıl önce başlatılan, Sanayi Bakanlığı tarafından geçtiğimiz dönemde teşvik ve destek de alan Amperino projesinin son durumu hakkında bilgi almak isteyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amperino projesinin beyin takımını makamında ağırladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saloni Mobilya CEO’su Haluk Özbek, paylaşımında; “Bugün Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey ve Bursa Milletvekilimiz Sayın Muhammed Müfit Aydın Bey’e misafir olduk. AMPERİNO Elektrikli araç yatırımımızla ilgili 2. toplantımızı yaptık. Taleplerimizle ilgili tam destek aldık. Müteşekkiriz…”ifadelerine yer verdi.

Saloni Mobilya, Erhun Metal, Lenova Mobilya Yol Mobilya Orimak Makina ve İyon Mekatronik iş birliğinde üretilecek olan Amperino'nun 2024 yılında Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenmesi planlanıyor.