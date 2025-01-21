“İlan Son dönemde ilan sitelerinde, özellikle ikinci el ürün satışlarında ve hizmet sunumlarında piyasa koşullarına uygun olmayan, aşırı fiyat artışları gözlemlenmektedir. Bu tür fiyat artışları, tüketicilerin alım gücünü zorlamakta, haksız rekabete yol açmakta ve piyasa istikrarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, ilan siteleri üzerinden yapılan satışlarda fiyat artışlarının piyasa koşullarına ve ürün/hizmetin gerçek değerine uygun olması gerektiği vurgulanmalıdır. Aksi takdirde, fiyat manipülasyonu yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışan satıcılara karşı etkin bir denetim ve yaptırım mekanizması oluşturulması gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı, bu manipülasyonların önüne geçmek amacıyla geçtiğimiz aylarda Elektronik İlan Denetim Sistemi (EİDS) adlı bir sistemi hayata geçirmiştir. Emlak piyasasının kontrol altına alınması için uygulamaya konulan bu sistem sonucunda, ilana girilirken e-devlet üzerinden onay alınması sağlanmaktadır. Böylece paylaşım yapan ilanların sorumlulukları, yetkiyi veren kişilere geçmektedir.

Ticaret Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, bu tip manipülasyon yapılan ilanlarda ve piyasa oranlarından fazla artış gösterilen ilanlarda 684.214 TL'ye kadar idari ceza kesilebileceği ve bu konunun ilan veren herkesi ilgilendirdiği belirtilmiştir. Buradan ilan oluşturan herkesi uyarmak istiyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN