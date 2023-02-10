Adıyaman’da yaşanan deprem sonucu konakladığı otelin yıkılmasının ardından enkazda kalan İnegöllü Feyza Arvas gözyaşları içerisinde defnedildi.

İnegöl’den iş seyahati için Adıyaman iline giderek bir otelde konaklayan 22 yaşındaki Feyza Arvas, depremde yıkılan otelin enkazında kaldı.81 saat sonra ekipler, genç kızın cansız bedenine ulaştı. Genç kızın cansız bedeni araçla İnegöl’e gönderildi. Bedensel engelli babası Taha Arvas ve ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, Cuma namazı öncesinde Tevhid caminde kılınan, cenaze namazının ardından Kent mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.