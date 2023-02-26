İnegöl'de bir mobilya firması koltuk üretimine ara vererek AFAD için çadır dikmeye başladı.

Deprem bölgesinde ki vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını gidermek için AFAD firmalara çadır diktirmeye başladı.

İnegöl'de AFAD için çadır dikmeye ise Ndesign mobilya firması başladı.

Kızılay ile iş birliği yaptıklarını belirten Ndesign Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç "Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılama umuduyla harekete geçtik. Koltuk üretimimize ara vererek Kızılay iş birliğinde Afad çadırlarımızı gece gündüz ve hafta sonu demeden üretmeye devam ediyoruz. Kaliteli koltuk üretimindeki başarısını ve özverisini, kaliteli çadır üretiminde de gösteren Ndesign yönetimimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun.." ifadelerini kullandı.