İnegöl de faaliyet gösteren Balyoz madencilik firması kurşun geçirmez ve depreme dayanıklı masa üretti. 1 yıl önce firma sahibi Serdal Özkan tarafından kurşun geçirmezin testini yapmıştı. Firma şimdide her hangi bir deprem sırasında göçük altında kalınması sonucu masanın depreme dayanıklı olup olmadığını test yaptırdı. 500 kilo ağırlıda olan masa tamamen çelikten yapıldı.

5 KATLI BİNANIN ALTINDA KALDI

Firma tarafından yapılan masa inegöl'de kentsel dönüşüm için yıkılan bir binanın içerisinde yerleştirildi. Vinç yardımıyla getirilen masa binanın 1. kattına konuldu. Bir süre sonra masa yıkılan 5. katlı binanın altında kaldı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARTILACAK

Her hangi bir doğal affet sırasında şiddetli bir deprem de masanın içerisine girilerek insanlar kendisini korumaya alabilecek şekilde yapılan masa inegöl arama kurtarma ekibi indak tarafından enkaz altından tatbikat yapılarak çıkartılacak. Enkazda çıkarılacak olan masa sağlam çıkması durumunda firma projesinin sürdürerek satışlara başlayacak.

HEM KURŞUN GEÇİRMEZ HEMDE DEPREM MASASI

Firma sahibi Serdal Özkan yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bu masamız tamamen çelikten yapıldı. 500 kilo ağırlığında üzerine gelecek mobilya malzemeleriyle birlikte 600 kilo bulacak. Masamız hem kurşun geçirmez hemde deprem sırasında içerisine girerek kendimizi güvene alabileceğimiz bir masa. Daha önce kurşun geçirmez testini yapmıştık. Şimdi ise kentsel dönüşüm için yıkılacak olan 5 katlı binanın olduğunu duyunca masamızı burada test ettirmek istedik. Kentsel dönüşüm yapan firma sağolsunlar bizleri kırmadı bizlere yardımcı oldu kendilerine teşekkür ediyorum. Masamızı vinç yardımıyla getirip 1.katta yerleştirdik. Firma tarafından binanın yıkımı gerçekleştirildi masa beton yığınların altında kaldı. Şimdi inegöl'de faaliyet gösteren İndak ekibimiz tarafından bu masa tatbikat yapılarak çıkartılacak. Biz inanıyoruz ki yaptığımız bu masa sapa sağlam çıkacak. Deprem masası sağlam çıkması durumunda satışlara başlayacağız. Bizlerde herkes gibi heyecanlıyız masanın enkaz altından çıkarılmasını bekliyoruz.