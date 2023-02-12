10 ili etkileyen deprem felaketinde yaralar sarılmaya devam edilirken İnegöllü firmalar yeni bir projeyle bölgeye desteğe devam ediyor.

İnegöl'de faaliyet gösteren Saloni Mobilya seyyar Wc ve 2 kişilik izolasyonu barınak tasarladı.

Saloni Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı 2 ayrı projenin detayları hakkında bilgi verdi. Özbek yaptığı yazılı açıklamada , "Deprem bölgesine acil çözüm için düşündüğümüz 2 kişilik izolasyonlu ahşap barınak ve sahra tipi WC nin teknik çizimleri ektedir. Meslekdaşlarımız elinden geldiğince ve imkanları ölçüsünde hızla üretirse deprem mağdurlarına mobilyacı faydası sağlamış oluruz. Bu ihtiyaçları üretmek İsteyen meslektaşlarımız üretilmiş numuneleri (prototipleri) yenice saloni fabrikamızda görebilirler ve detaylı üretim planlarını bizden alabilirler. Sahra tipi WC de teknik bilgi ve PDF dosya için +90 (532) 289 32 93( Abdullah Bektaş ) , Ahşap barınak ta teknik bilgi ve PDF dosya için +90 (544) 203 27 54 ( Şendoğan Öztürk ) aranabilir.

Tüm üreticiler olarak aynı anda büyük adetlerde üretim yaparsak hızlı, gerçekci ve nitelikli fayda üretmiş oluruz." diye konuştu.