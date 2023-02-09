İnegöllü Gazeteci ve fotoğrafçı Şaban Kılıçcı Hatay Kırıkhan’da ikamet eden annesinin depremden hafif şekilde yaralanarak kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını duyurdu.

En büyük tahribatın yaşandığı Hatay’da depremin yaraları sarılmaya çalışılırken güzel haberlerde gelmeye devam ediyor. Depremin üzerinden 4 gün geçmiş olmasına rağmen göçük altından hala vatandaşlarımız çıkarılmaya devam ederken bölgede ikamet eden İnegöllü gazeteci Şaban Kılıçcı’nın annesinden de sağlıklı olduğu haberi ulaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şaban Kılıçcı, “Hatay Kırıkhan'daki depremde hafif şekilde yaralanan annemin tedavisine İnegöl Devlet Hastanesinde devam ediliyor. Allah'ıma çok şükür sağlık durumu iyi. Arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum.” Dedi.