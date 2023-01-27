Organize sanayi bölgesinde metruk fabrika binasında meydana gelen olayda bunalıma giren genç kendini asarak canına kıydı.

Olay Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde bulunan metruk fabrika binasında meydana geldi. İşyerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma giren İbrahim D.(22), sosyal medya hesabından canlı yayın yapıp iddiaya göre intihar edeceğini açıkladı. Ailesi genci her yerde aradı. Polis ekipleri, kardeşinin telefonundan 'telefonum nerede' uygulamasıyla gencin yerini tespit ettiler. Konumun olduğun yere gelen polis ekipleri, metruk fabrika binasında inceleme yaparken kayıp olan gencin cansız bedenini asılı halde buldular. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. İntihar eden gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.