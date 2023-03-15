İnegöl Belediyesi, tarımdaki yenilikleri yerinde görmeleri adına 40 yaş altı çiftçilere yönelik Konya Tarım Fuarı gezisi düzenledi. 42 genç çiftçi fuar gezisine katıldı.

İnegöl Belediyesi, tarım şehri İnegöl’ün genç çiftçilerine yönelik düzenlediği fuar gezileri ile tarımda gelişime katkı sunuyor. Bu düşünceyle 14-18 Mart 2023 tarihlerinde TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen 19. Konya Tarım Fuarına ücretsiz gezi düzenlendi. Verimli toprakları ve bereketli tarım arazileri ile bu alanda önemli bir potansiyele sahip olan İnegöl’de özellikle gördüğü teknolojileri şehre uyarlayabilecek, tarımdaki gelişmeleri görüp uygulayabilecek 40 yaş altı çiftçilerin katıldığı fuar gezisi ile genç çiftçiler tarımdaki yenilikleri ve teknolojileri inceleme fırsatı buldu.

42 GENÇ ÇİFTÇİ KATILDI

5 günlük fuarın ikinci gününde gerçekleştirilen gezi için İnegöllü çiftçiler Salı gecesi 03.00’da İnegöl Belediyesi önünden yola çıktı. Sabah saatlerinde Konya’ya ulaşan çiftçiler, İnegöl Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü organizasyonunda Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın’ın da katılımıyla fuarı gezdi. Geziye 42 üretici katıldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan ücretsiz geziye ilişkin açıklamasında; “İnegöl’ümüz ticaret ve sanayi şehri olduğu kadar verimli topraklarıyla bereketli bir tarım şehri aynı zamanda. Biz gerek tarım gerek hayvancılık noktasında şehrin bu değerinin geliştirilerek sürdürülmesini arzu ediyoruz. Ne yaptığını bilen, kendisini sürekli geliştiren, yenileyen bir şehir haline dönüşmek istiyoruz. Bunu da bu alanda uğraş veren paydaşlarımızla yapacağız. Nerede bir yenilik varsa, nerede yeni model, bir çalışma varsa gelişmeleri takip etme adına bunları izlemeliyiz. Bu düşünceyle İnegöl’ümüzdeki 40 yaş altı çiftçilerimizle Konya’da düzenlenecek Konya Tarım Fuarına gezi düzenleme kararı aldık. 42 çiftçimiz bugün ekip arkadaşlarımızın nezaretinde fuarı geziyorlar. Özellikle genç çiftçilerin tarımdaki yenilikleri görüp keşfederek İnegöl’e kazandırılmasına katkı sunmasını hedefledik. Konya’da sektör liderlerini bir araya getiren bu fuara 42 üreticimiz katılım sağladı. Burada en önemli nokta insana olan yatırım. İnsanın ufkunu, vizyonunu gözünü açabilecek olan ve yeni bir şeyler yapabilme kabiliyetini geliştirecek olan o gelişim hususu” ifadelerinde bulundu.