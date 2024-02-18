Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü Mert Aydemir gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza dün saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu mahallesinden aldığı yolcuları İnegöl merkeze taşımakta olan sürücü Selim Dutal(56) yönetimindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen sürücü Mert Aydemir(20) yönetimindeki 16 ASJ 233 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücüler ile otobüste bulunan yolcular Fatma Ş.(78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K.(62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43) yaralandı.

Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildiler. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden genç, öğle namazına müteakip Kurşunlu mahallesi camiinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Özel halk otobüsünün sürücüsü, sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi.

TABURCU EDİLDİLER

Kazada yaralanan 8 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ