İnegöl ilçesinde, içerisinde az miktarda solvent bulunan varili spiral makinesiyle kestikleri sırada meydana gelen patlamada sonucu hayatını kaybeden amatör spor takımının kalecisi Mehmet Evren (26) gözyaşları içinde toğrağa verildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Akıncılar Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Mehmet Evren ile Rasul Müftiev(52), bağ evinin bahçesinde, içerisinde az miktarda solvent bulunan varili spiral makinesi ile keserken patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle Evren ile Müftiev yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Evren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Rasul Müftiev'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet Evren'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İncelemenin ardından aileye teslim edilen Cerrah Gençlikspor kalecisinin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Cerrah mahallesi camiinde kılınan cenaze namazının ardından Cerrah mahallesi mezarlığında toğrağa verildi. Tedavisi devam eden Rasul Müftiev'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.