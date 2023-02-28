İnegöl’ün tanınmış simalarından Nurullah Eren’in oğlu Ahmet Faruk Eren, Üniversite eğitimi gördüğü Samsun’da vefat etmişti. Ahmet Faruk, İnegöl’de kılınan cenaze namazının ardından hastane mezarlığına defnedildi.

AHMET FARUK EREN GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

İngilizce öğretmenliği 4.sınıf öğrencisi olan ve öğretmenlik stajı için Samsun’da bulunan Ahmet Faruk Eren (23) vefat etti.

Çevresinde çok sevilen ve örnek bir öğrenci olan Ahmet Faruk’un cenazesi, öğlen namazına müteakip Hacı Yusuf Cami’sinde kılınan cenaze namazının ardından hastane mezarlığına defnedildi.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

Cenazeye Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşlar katıldı.