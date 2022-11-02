İnegölspor’un U16 ekibinin kalesini koruyan genç yetenek Sinan Eren, U16 milli takım kampına davet edildi.
İnegölspor resmi sitesinden yapılan açıklamada “Kulübümüz oyuncularından Sinan Eren 31 Ekim-4 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan milli takım kampına davet edildi. 2007 doğumlu kalecimiz Sinan Eren’e U16 milli takım kadrosunda başarılar dileriz.” denildi.
Eren, geçtiğimiz yıl İnegölspor U15 ekibinin Türkiye şampiyonu olduğunda gösterdiği üstün performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.