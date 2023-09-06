Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı ile yakından ilgilendiği Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli ATT Kübra Nur Palut, hayatını kaybetti.

Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli ATT Kübra Nur Palut, 4 yıl önce ‘Göktürk’ ismini verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Doğumdan kısa süre sonra karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılan Kübra'ya yapılan tetkikler sonucunda sindirim sistemini ve kalbi etkileyen CAID hastalığı teşhisi konuldu. Yemek yiyemediği için sadece serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavi için birçok hastaneye başvurdu, ancak sonuç alamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kübra Nur'un tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi. Ankara Şehir Hastanesi'ne getirilip daha sonra yurt dışına gönderilerek tedavisi bir süre burada yapıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Kübra Nur Palut'un sağlık durumunda düzelme gözlendi.

Genç kadın geçtiğimiz ay tekrar rahatsızlanınca kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde bu gece hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden sağlıkçının cenazesi İnegöl Kemalpaşa mahallesindeki Yeşil camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı mezarlığında defnedildi. Genç kadının tabutunun üzerine 112 kıyafeti konuldu.