Samsun’da Üniversite eğitimi gören genç bulunduğu binadan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Samsun’da meydana geldi. Samsun İngilizce öğretmenliği 4.sınıf öğrencisi olan Ahmet Faruk Eren, balkondan beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Savcılık olay ile alakalı soruşturma başlatırken, acılı aile ise gencin cenazesini İnegöl’e getirmek için yola çıktığı öğrenildi.

Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Yusuf Şahin camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Hastane mezarlığına defnedilecek.