Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs silahla intihar ederek hayatına son verdi.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Ortaköy mahallesinde ikamet eden Halil D. (38) bunalıma girerek evinde bulunan silahla intihar etti. Durumu fark eden yakınları 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Halil D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.