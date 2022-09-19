Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren çocuğu ayağa kaldırmak için mücadele veren arkadaşlarının hikayesini konu alan gerçek hayattan esinlenilen "Poşetten Kanatlar" filmini İnegöllü senarist yazıp, yapımcılığını üstlendi.

1987 yılında İnegöl'ün Süle mahallesinde dünyaya gelen Mustafa Duman, TV-sinema sektöründe bir çok projede yer aldı.

Son olarak "poşetten kanatlar" adlı kendi sinema projesini yapan Duman, hem senaristliğini, hemde yapımcılığını üstlendi.

Duman, Poşetten kanatlar projesinde de 23. dönem Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Ali ihsan Süzer, Mehmet Sağlam ve Ayhan Kasal gibi Bursa’nın önde gelen isimleri ile beraber bu projeye girdiklerini anlattı.