Bugün düzenlenen kahvaltı programı ise özel bir anlam taşıyor. Programda, İHH İnegöl Kadın Kolları da misafir olarak yer aldı. İHH İnegöl Kadın Kolları Başkanı, Gazze'deki yaşanan içler acısı durum karşısında yardım ve dayanışma gösterdiklerini ve Gazze'ye yardım için etkinlikler ve kermesler düzenleyerek yanlarında olduğunu, dile getirdi. Ayrıca İHH İnegöl Kadın Kolları Başkanı, derneğin misyonunu anlatarak toplumsal dayanışmanın gücünü vurguladı.

Bu buluşma, İnegöllü Hanımlar Platformu'nun sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiğini gösteriyor.

Platformun temel amacı, girişimci hanımları desteklemek ve ev hanımlarına iş hayatlarında destek sağlamak olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede düzenlenen etkinlikler, kadınların farklı alanlarda desteklenmesini amaçlıyor. İnegöllü Hanımlar Platformu, kadınların güçlenmesi ve toplumlarına daha fazla katkı sağlamaları için çaba harcamaya devam ediyor.Kadınlarımız bu güzel kahvaltıyla birlikte hem keyifli bir zaman geçirip, hem de yeni insanlarla tanışıp işlerini daha fazla duyurma şansı yakaladılar.