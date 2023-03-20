Milliyetçi Hareket Partisi’nin 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekili seçimi için hazırlıkları sürüyor. MHP’de aday adaylık başvuruları için genel merkezde bir komisyon oluşturuldu. Şu ana kadar çok sayıda başvuru oldu.

O isimlerden biri de geçtiğimiz günlerde aday adaylığını açıklayan, MHP eski ilçe yöneticisi, iş insanı Bilal Doğan oldu. Doğan, MHP genel merkezine giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Başvurusunun ardından MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Doğan: “Aday adaylığımızı bugün resmi olarak genel merkezimizde gerçekleştirdim. Genel başkanımıza da İnegöl halkımızın ve teşkilatlarımızın selamlarını ilettim, kendileri de İnegöl halkımıza çok selamlarını ilettiler” Dedi.