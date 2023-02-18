11 ili sarsan deprem felaketinde İHH ile arama kurtarma çalışmalarına eşlik eden İnegöllü işadamı Sinan Döngel çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dağların yarıldığı, arazilerde bile devasa çukurların açıldığı deprem bölgesine farklı bir açıdan bakan işadamı Sinan Döngel, sürekli yapılan eleştirilere sert cevap verdi.

Bölgede ki bir arazinin resmini paylaşarak ironi yapan Döngel, “Bu bölünen arazinin müteahhidi kim bu bölünen arazi de imar affından kim faydalandırdı?.” diyerek, felaketin büyüklüğüne dikkat çekti.

BETONU PARÇALAYAMADIK, DEMİRİ KESEMEDİK

Bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldığını söyleyen Döngel, “Size bir örnek vereyim ilk gün İHH arama kurtarma ekibi ile gittiğimiz bir enkazda çalışırken hilti betonu kıramıyor, keski demiri kesmiyordu. Hatta orda “bu kadar sağlamadın niye yıkıldın?” dedim.” Diye konuştu.

SİYASET YAPMAK KOLAY

Yıkılan binalar üzerinden yapılan eleştirilere sert çıkış yapan Sinan Döngel, “Mutlaka ihmaller mutlaka sorunlar vardır ama burada durup devleti yetkililerini eleştirmek kolay, siyaset yapmak kolay, bir olursak bunları aşacağız yok siz bir olmak istemiyorsanız biz zoru başarıp gene bu durumu düzelteceğiz” dedi.