İnegöllü başarılı işadamı, Baleno Orman Ürünleri sahibi Lütfi Şimşek, geçmişte yaşadığı ve dost ortamlarında anlatılan gerçek olayları ‘Sarı Pisi’ adlı kitabında kaleme aldı.

İşadamlarının sadece ticarete değil, kültür ve sanata da önem vermesi gerektiğini söyleyen Lütfi Şimşek, ‘Sarı Pisi’ kitabını neden yazdığını gazetemize yaptığı özel röportajda şu sözlerle anlattı;

“16 Ekim 2022 tarihinde çağın hastalığı olan Korona ileti beni de yakaladı. İnegöl Cihangir Hastanesi ‘Covid 19’ bölümünde zorlu bir tedavi süreci geçirdim. Korkunun gölgesinde, kafam karmaşık bir halde. Alışık olmadığım bir ortamın içinde yaşadığım bu tecrübe, herkes gibi biraz ürkek ve tedirgin, korku dolu geçirdiğim günler. İşte bu günler benim, kendi hayatımı sorgulayacağım bir dönem olacaktı. İlaçlar, serumlar, iğneler, hastadan tamamen tecridi temin eden özel elbiseli, eldivenli, maskeli sağlık personeli; yemekleri bir tabldotta kapının eşiğine bırakıp adeta kaçılan bir hasta. Kısaca tek başına kalınan koca bir dünya. Oysa o ana kadar hepimizin kendi dertleri vardı. İşlerimizle ilgili planlarımız, hedeflerimiz, umutlar ve hayallerimiz vardı. ‘Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur’ derler ya, işte o an, o ortamda geçmiş ve gelecek silinip gidiverdi gözlerimin önünden. Yalnız eşim, çocuklarım, yakınlarım, kısaca sevdiklerim, onları kaybetme korkusu, onların benim varlığımdan yoksun kalmalarının kuvvetle muhtemel olduğu bir zaman dilimi. Sevinçler ve kaygılarımız bir film şeridi gibi akıp gidiyor ve iş hayatım artık eskisi kadar öncelik taşımazken artık sadece sevdiklerim kalıyor gözümün önünde. Çilehaneye giren dervişler gibi hayatı sorgulayıp durdum o an. Geçmişle gelecek arasında bağın inceldiği, bir pamuk ipliğine düştüğü bu zaman diliminde değerini bilemediklerimi, zamansız kaybettiklerimi, hayatım boyunca neleri ıskaladığımı, yanımdan geçip giden ya da yanından geçip gittiğim kim bilir nelerin farkına varamadığımı düşündüm.”

SÖZ UÇAR, YAZI KALIR…

“Geçmişte yaşadığım dost ortamlarında anlattığım yaşanmış gerçek olayları aktaran hikayelerim vardı. Bu hikayeleri kağıda dökmeyi o dönemde karar verdim. ‘Söz uçar, yazı kalır’ derler. Hani biri benim için değerli hatıralardan ibaret olan bu hikayeleri geleceğe bir armağan olarak bırakmak düşüncesiyle aldım kalemi elimi… Pandemi süreci hikayelerimi yazıya dökmem için güzel bir fırsat olmuştu benim için… Namık Kemal’de, en güzel eserlerini Kıbrıs’ta, Mağusa’da geçirdiği 38 aylık sürgün döneminde kaleme almıştı. Evet, hakikat bu pandemi süreci bütün bir dünya için bir sürgün dönemi olurken benim için dolu dolu geçen çok değerli bir zaman dilimi olmuş çıkmıştı. El Basri diyor ki; ‘ Ömür dediğin üç gündür. Dün, bugün ve yarın. Dün geride kaldı yarın ise meçhuldür. O halde ömür bir gündür o’da bugün.’ Çalışmalarım boyunca bana yazma konusunda teşvik edip cesaretlendiren, ayrıca bu kitabı yazmama ilham kaynağı olan dostlarıma, yakınlarıma ve çocuklarıma sonsuz teşekkürler.”

SARI PİSİ…

“Kitabın kapağında en sağda yer alan kişi benim eşim. Ona küçükken Sarı Pisi diyorlarmış. Kitapta bir anekdotta 1-1,5 yaşlarında küçük sarı bir kediyle geçen olaydan esinlenerek kitabın adı ‘Sarı Pisi’ oldu.”

KİTABIN DEVAMI GELECEK

“Kitabımla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyorum. Devamını da getirmeyi düşünüyorum.”

TİYATRO PROJESİ

“Firma olarak bir tiyatro projemiz var. Yetkililere bu projeyi sunacağım. Bursa Şehir Tiyatrosunun daha önce oynadığı komedi türünde bir oyunu, çalışanlarımızdan ekip kurarak sahnelemek istiyoruz. Bu proje de iyi bir sonuç elde edersek, ikinci aşamasında müşterilerimiz arasından bir ekip kurarak yapmak istiyoruz.”

LÜTFİ ŞİMŞEK KİMDİR?

İnegöl’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İnegöl’de okudu. Yükseköğretimi Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlayarak 1989 yılında mezun oldu. 1990 İnegöl’de ticari hayata orman ürünleri orman ürünleri sahasında mobilya malzemeleri satışı yaparak başladı. 2000 yılında şahıs firmasını kapatarak Baleno Orman Ürünleri Ltd. Şti.’yi kurdu. 2015 yılından itibaren de şirketin fahri yönetim kurulu başkanı olarak ticari faaliyetlerine devam ediyor. İnegöl’ün en eski amatör futbol kulüplerinden olan Doğanspor ve Kurtuluşspor’da futbol oynadı. Bu ve diğer kulüplerdeki yöneticilik deneyimleri ile kazandığı tecrübelerin ardından yönetim kuruluna seçildiği İnegölspor’da da farklı sahalarda aktif olarak yöneticilik görevinde bulundu. Spor kulüpleri yanında İnegöl’ün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde yer aldı.