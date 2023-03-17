Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Delegesi ve Eğitim İş Sendikası Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi İnegöllü Julide Akköprü, CHP’den Bursa Milletvekili Aday Adayı oldu.

Memleket Partisi İlçe Başkanı Yasemin Soydan’ın ardından Bursa Milletvekili aday adaylığı için müracaat eden 2. Kadın isim bu kez CHP’den oldu.

İnegöl Lisesi mezunu olan Jülide Akköprü, uzun yıllardır sendikal faaliyetler içinde faal görev yapan isimler arasında yer alıyor. Bursa’da hem Atatürkçü Düşünce Derneği hem de Eğitim İş sendikasında aktif olan isimlerden biri olan Akköprü, aday adaylığı dilekçesini CHP’ye verdi.