İnegöllü kadın gözyaşları arasında defnedildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden sürücü Seda Kaya, İnegöl de toprağa verdildi.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi Ankara Bulvarı Barakfakih mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Seda Kaya'nın kontrolünü yitirdiği 16 Y 7342 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Erhan Özak yönetimindeki 16 BRG 20 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere ve sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada, araçta sıkışan Seda Kaya yaşamını yitirdi.

Seda'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

Kadının cenazesi İnegöl İshakpaşa camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhaniye mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

HASTANEYE GİDİYORMUŞ

Seda Kaya'nın Bursa'da özel bir hastaneye doktor kontrolüne gitmek için yola çıktığı öğrenildi.