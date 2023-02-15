Yüzyılın felaketinde yaralar sarılmaya devam ederken, İnegöl’den deprem bölgesine giden İnegöllü 2 kardeş, Kazakistan’dan gelen arama kurtarma ekibiyle birlikte 3 kişiyi sağ olarak enkaz altından kurtardılar.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’den de gönüllü arama kurtarma ekipleri bölgeye gitti. İnegöl’den Ferhat Aslanoğlu ve Rufat Aslanoğlu kardeşler, gönüllü olarak bölgeye giderek arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. 9 gündür Gaziantep Nurdağı’nda 30 kişilik Kazakistan arama-kurtarma ekibine hem tercümanlık yapan hem de onlarla birlikte arama kurtarmaya katılan İnegöllü gönüllü kardeşler, 3 kişiyi sağ olarak enkaz altından kurtardılar.

Hala deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülerden Ferhat Aslanoğlu Mobitur lojistik firmasında yöneticilik yaparken, Rufat Aslanoğlu Recep Gürbüz Güreş Salonunda Güreş Antrenörlüğü yapıyor.