İnegöl'de faaliyet gösteren Erhun Metal firması, yaşanan büyük depremde evleri yıkılan depremzedelere destek için konteynır evler üretmeye başladı. 8 kişinin konaklayabileceği 36 metrekare büyüklüğündeki evler, önümüzdeki hafta deprem bölgelerine gönderilecek. Tuvalet ve banyoların bulunduğu evler, depremzedelerin yaralarını saracak.

Konuyla alakalı açıklama yapan Erhun Metal Firması Genel Müdürü Zekeriya Cansever, "Deprem olduktan sonra bizde düşündük acaba neler yapabiliriz diye. Barınma ve beslenme en temel ihtiyaçlar. Bizde fabrikamızda çok hızlı aksiyon alıp oradaki mağdurların soğuk kış günlerinde başını sokabileceği konteynırlar yapabiliriz diye düşündük. Hızlıca harekete geçtik. Tedarikçilerimizden de bu konuda destek istedik. Burada görüldüğü gibi iki ailenin de kalabileceği içerisinde küçük bir mutfağı, banyosu, lavabosu olan konteynırlar inşa ediyoruz. Ekibimiz de bu konuda fedakarlıklar yapıyor. Onlarda çok ciddi bir şekilde meseleye sahip çıktılar. İnşallah en kısa süre de bunları hazırlayıp, deprem bölgesine sevk etmek istiyoruz. 36 metrekarelik konteynırlarımız. 2 odalı olacak. İhtiyaç olursa iki aile kalabilecek. Şuan da 6 tanesinin inşasına başladık. İnşallah bu hafta bitirip, önümüzdeki hafta sevk etmeyi planlıyoruz. İhtiyaç halinde tekrar inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.