İnegöl Belediyesi’nin 03 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında başlattığı mavi kapak toplama kampanyasına Hacer Salih Yıldız İlkokulu öğrencilerinden büyük bir destek geldi. Özel gereksinimli öğrencilere engelli aracı alınması için “Minik Kapaklardan Kocaman Mutluluklara” sloganıyla 14 poşet kapak topladılar.

İnegöl Belediyesi, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü için “Bir Mavi Kapak, Bir Mutlu Hayat” sloganıyla kampanya başlattı. Bu kapsamda 5 özel gereksinimli öğrenci için engelli aracı alınması hedeflenirken, kampanyaya Hacer Salih Yıldız İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinden büyük destek geldi. Kampanyayı duyarak kendi aralarında organize olan 34 kişilik sınıf, Fatma Dilruba Karataş isimli öğrenci öncülüğünde öğretmenleri Ceyda Güllüler Ayar’ın da katkılarıyla okuldan, ailelerinin iş yerlerinden, komşularından mavi kapak toplamaya başladılar. “Minik Kapaklardan Kocaman Mutluluklara” sloganıyla öğrenciler 14 çöp poşeti mavi kapak toplamayı başardı.

Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilerin bu başarılı çalışması sonrası bugün Hacer Salih Yıldız İlkokulunu ziyaret etti. Burada mavi kapak toplama serüvenlerini anlatan öğrenci Fatma Dilruba Karataş, “Arkadaşlarımla, babalarımızın iş yerlerinden, komşularımızdan, tanıdıklarımızdan birlik beraberlik içerisinde kapakları topladık. İnşallah özel gereksinimli arkadaşlarımıza umut olmuş oluruz” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise “Tüm çocuklarımız, gençlerimiz bu duygularla benzer şeyleri düşünüyor. Ben hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimizin her birine teşekkür ediyorum. Yaşam içerisinde sağlığı bizler kadar iyi olmayan vatandaşlarımız da var. Her yaştan vatandaşımız var bu durumda. Onlara biz birlikteyiz, beraberiz, sizlerin bizden bizim sizlerden farkımız yok demek adına, sizlerin de yaşam koşullarınızı bizler gibi hale getirmek için bizler de gayret edeceğiz diyoruz. Bu noktada şehrimizin belirli bölgelerinde mavi kapakların atılarak biriktirileceği alanlar oluşturduk. Özellikle oralarda birikenleri de alarak karşılığında otomatik engelli araçları temin ediyoruz ve vatandaşlarımıza teslim ediyoruz” diye konuştu.

5 engelli öğrenciye umut olacak kampanyadan da söz eden Başkan Taban, “Önümüzde 03 Aralık Dünya Engelliler Günü var. Bu vesileyle sizlerin mavi kapak desteği kampanyamız kapsamında çok hızlı bir şekilde karşılık bulacak. Aynı zamanda plastik atıklar doğada yüzyıllar boyunca kalıyor ve çevre kirliliği de oluşturuyor. Bu farkındalıklarla çevreyi kirleten plastikleri de doğru şekilde bertaraf etmiş oluyoruz. Temiz bir çevre elde etmiş oluyoruz” ifadelerinde bulundu.

Ziyaret sırasında toplanan mavi kapaklar da teslim edildi.