Dün İnegöl’de Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde Harmonia Sanat Okulu öğrencileri, ilk lansman konserlerini büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirdi.

İnegöl'ün sanat dünyasına yeni bir soluk getiren Yıldızlar Sanat Akademisi, diğer adıyla Harmonia Sanat Okulu, ilk konserini dün akşam İnegöl Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. Düzenlenen konserde Harmonia Sanat Okulu’nun yetenekli öğrencileri sahne aldı. Her yaştan öğrenciye eğitim veren bu yeni nesil dijital sanat merkezi, şehrin kültürel hayatına katkıda bulunmayı hedefliyor.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin'in katılımıyla düzenlenen programda, Zafer Türkkan, Harmonia'nın yenilikçi sanat anlayışını tanıttı. Türkkan, "Harmonia yeni nesil sanat merkezi" ifadesinin başlangıçta alışılmadık gelebileceğini, ancak günümüzde çocukların öğrenme yöntemlerinin değiştiğini vurguladı. Matematik ve fen derslerinin dijitalleştiğine dikkat çeken Türkkan, Harmonia'nın müzik eğitimini de bu dijital altyapılarla bütünleştirdiğini belirtti. İnegöl şubesindeki Prodigies sınıflarında, çocukların müziğin temellerini animasyonlar ve etkileşimli araçlarla öğrendiğini ve ardından yeteneklerine uygun enstrümanlara yönlendirildiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Yıldızlar Sanat Akademisi’nin düzenlediği ilk konser, öğrencilerin performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserde, çeşitli enstrümanların ve dijital sanatların uyum içinde sergilendiği performanslar ilçe halkından büyük beğeni topladı.