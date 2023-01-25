Eş zamanlı olarak CNR ve Tüyap’da düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarlarına katılım sağlayan 300’ün üzerinde ki İnegöl firması, stant kiralama, stant yapımı ve diğer harcamalara toplamda yaklaşık 940 milyon TL (50 milyon dolar) harcama yaparken, 9 milyar 405 milyon TL(500 milyon dolar) mobilya ihracatı yapmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük mobilya fuar organizasyonları arasında gösterilen İstanbul Mobilya Fuarında heyecan sürüyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce profesyonel alıcıyı ağırlamaya başlayan fuarlar bir süredir eş zamanlı olarak CNR Fuarcılık ve Tüyap Fuar Merkezinde yapılıyor.

Türkiye’nin mobilya devlerini buluşturan fuara İnegöl’den 300’ün üzerinde firma katılım sağlıyor.

İNEGÖL FARKI

Her fuarda olduğu gibi 2023 mobilya fuarına da İnegöllü mobilyacılar damga vurdu. Hiçbir masraftan kaçınmadan yapılan stantlar göz kamaştırırken, yine mobilyanın modası unvanını hak eden ürünlerle pazara giren İnegöllü mobilyacılar, yabancı müşterilerin ilgisini çekmeyi başardı.

DEV BÜTÇE

Fuara katılım sağlayan İnegöllü mobilyacılar, adeta görsel şölen sundukları stantlara dev bütçe ayırdılar. Her biri 300 bin TL ile 15 milyon TL arasında tutan fuar masraflarının tamamının İnegöllü mobilyacılara olan toplam maliyetinin 50 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor.

HEDEF 500 MİLYON DOLAR

Büyük beklentilerle girilen fuarda yeni pazarlara ulaşmak isteyen İnegöllü mobilyacılar, son yıllarda Türk mobilyasına olan ilgi nedeniyle çok umutlu. Fuarda kapasitelerine göre 500 bin dolar ile 5 milyon dolar arasında sipariş beklentisi hedefi koyan İnegöllü mobilyacılar, sadece İstanbul Mobilya Fuarından toplamda 500 milyon dolarlık yapmayı hedefliyor.