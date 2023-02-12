İnegöllü mobilyacılar Kahramanmaraş’ta köfte standı kurarak, depremzedelere ücretsiz olarak 8 bin kişilik köfte dağıttılar. Ayrıca topladıkları temel ihtiyaç malzemelerini kendi off-road araçlarıyla köylerdeki depremzedelere ulaştırdılar.

Depremin ardından bölgeye yardım ulaştırmak için harekete geçen İnegöllü mobilyacılar bir araya gelerek Kahramanmaraş’ta Ulu Cami yanında 8 bin kişilik İnegöl köftesi çadırı kurdular. Depremzedeler İnegöl köftesi yemek için uzun kuyruklar oluşturdular. İnegöllü mobilyacılar, ayrıca başlattıkları yardım kampanyasında toplandıkları gıda ve hijyen malzemelerini off-road araçlarıyla ulaşım sıkıntısı yaşanan kırsal köylerdeki depremzedelere tek tek ulaştırdılar.

Konu hakkında bir açıklama yapan İnegöllü işadamı Erdal Karabacakoğlu, “Depremin ardından iş dünyası olarak neler yapabiliriz diye düşündük. Ve kısa sürede düzenlediğimiz kampanya neticesinde gıda, hijyen malzemeleri, çocuk maması, çocuk bezleri, ekmek gibi birçok temel ihtiyaç malzemeleri topladık. Yardım TIR’larımızla birlikte 8 bin kişilik İnegöl köftesi yaptırdık. İş dünyasındaki arkadaşlarımızla beraber deprem bölgesine gidip standımızı kurduk. Ve ikramlarımızı dağıtmaya başladık. Ayrıca off-road araçlarımızla da kırsal köylere yardımları ulaştırmaya çalıştık. Gerçekten durum çok kötüydü. Ve bizde yaralara merhem olmaya çalıştık. Elimizden geldiğince depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Allah hayrımızı kabul etsin. Ölenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz” dedi.