‘Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Mobilyacının Durumu’ semineri ile başlayan eğitimler, ‘Mobilyada Maliyet’ ve ’Tasarım Tescil Davaları’ konularıyla devam etmişti. Ahşap-Der ile birlikte gerçekleştirilen eğitimlerin sonuncusu önceki akşam Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Program öncesi konuşan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan; “Ahşap-Der ile birlikte 4 programlık bir eğitim semineri organize etmiştik. Bu akşam da bu programların sonuncusunu icra ediyoruz. Faydalı bir eğitim süreci oldu. Ancak katılım beklentilerin altında oldu ne yazık ki. Biz bu eğitimleri devam ettireceğiz. Üretim önemli bir konu. Tüketici hakları, maliyet ve tasarım tescil davaları sonrası son olarak üretim tekniklerini Mustafa Kastan hocamızdan dinleyeceğiz. İnegöl mobilyada önemli bir marka. Bunu da üretimiyle tasarımıyla başardı. Bunu sürdürmek için de kaliteden taviz vermeden üretmeye devam ederek yapacak. Bugün binlerce üreticimiz var. Hepsinin bir sorumluluğu var ayrıca. İnegöl’ü temsil ediyorlar, İnegöl mobilyasını temsil ediyorlar” dedi.

İMYO Mobilya Dekorasyon Programı eski Başkanı Öğretim Görevlisi Mustafa Kastan da üretim ve üretim süreçleri hakkında bilgiler verdi. Kastan İnegöl mobilyasının dünden bugüne geldiği noktayı özetlerken; yeni teknolojinin üretimde kullanımlarına da örnekler verdi.

Ahşap-Der Başkanı Erkan Kalafat da İnegöl Mobilyacılar Odası ile başarılı 4 program icra ettiklerini kaydederek Başkan Özcan Ayhan’a teşekkür etti. Programın sonunda Mustafa Kastan’a Özcan Ayhan ve Erkan Kalafat tarafından plaket takdim edildi.