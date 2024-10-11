İnegöl’de okul müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve yöneticilik yapan, İnegöl’ün sevilen ismi Cavit Yakşi, Keles Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştı. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Yakşi’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Arslan şu ifadeleri kullandı;

“Kısa bir süre önce Keles İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan mesai arkadaşım Cavit Yakşi müdürümüze başarılar diliyorum. Hayırlı olsun…”

Muhabir: şerife öz