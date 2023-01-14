İnegöl Müftülüğü İdari ve Mali İşler Müdürü Mehmet Ali Şahin'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kutsal topraklarda çektirip, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte 12 Ocak günü Suudi Arabistan'a Umre'ye gitti.

Bir süredir, hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararları ve yeni açılan davalarla gündemde olan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk Umre fotoğrafı geldi.

İnegöl Müftülüğü İdari ve Mali İşler Müdürü Mehmet Ali Şahin, Ekrem İmamoğlu'yla Umre'de karşılaştı. İmamoğlu'yla fotoğraf çektiren Şahin, o anları sosyal medyadan paylaştı.

"İMAMOĞLU İLE MEDİNE-İ MÜNEVVERE'DE KARŞILAŞTIK"

Şahin, İmamoğlu'yla çekildiği fotoğrafın altına, "Yatsı Namazı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Medine-i Münevvere'de karşılaştık" notunu düştü.