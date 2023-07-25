Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen başarı ödülleri sahiplerini buldu. Gazeteciler ödüllerini alırken, İhlas Haber Ajansı muhabirleri 5 ödül alarak yarışmaya damga vurdu.

Yarışmaya aday olan 134 eseri tek tek değerlendiren 5 kişilik jüri, toplam 13 başarı, 17 mansiyon ödülü verdi. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü’nde çalışan muhabirler de 5 ödül birden alarak yarışmaya damga vurdu. Televizyon haberi kategorisinde ‘Hepsi Alkollü Çıktı’ haberiyle Ahmet Burak Öztürk de başarıyla ödüllendirilirken, haber fotoğrafı kategorisinde Samet Doğru ‘Kartopu Savaşı’ fotoğrafı başarı ödülüne layık görüldü. Televizyon haberi kategorisinde Mehmet Buldu ‘Kiracıya Ev Sahibi Zulmü’ haberiyle mansiyon alırken, televizyon görüntü kategorisinde ‘İşe Paraşütle Giden Adam’ haberiyle Salih Bilal Aslan başarı ödülü, aynı kategoride Ahmet Berke Erdal ise ‘Hayat Kurtarmak İçin Zamanla Yarış’ haberiyle mansiyon ödülü kazandı.

Ödüller tek tek sahiplerine takdim edilirken, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, "Salgın dönemiyle birlikte 2 yıl verdiğimiz ödül törenimizi yeniden yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Demokrasi kültürünün gelişmesi ve genç meslektaşlarımızın desteklenmesi amacıyla bu yıl 97 meslektaşımız, 167 eserle başvurdu. Titiz bir çalışmayla ödüller belirlendi. Yarışmamıza katılan bütün meslektaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

2021 ve 2022 yıllarında yayınlanan eserlerin değerlendirildiği yarışmanın jürisi, soy isme göre alfabetik olarak şu isimlerden oluştu:

"Mustafa Arslan - Gazeteci ve yazar - Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu eski Üyesi, Ergun Ata - Gazeteci ve yazar - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı - Gazeteci, emekli öğretim üyesi, Sefa Özdemir - Gazeteci - Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, Hacı Tonak - Gazeteci, yazar."

BGC Gazetecilik Başarı Ödülleri yarışmasında ödül alanlar şu şekilde sıralandı:

"Genel Haber

Başarı Ödülü: Hatice Dal - Bursa Defteri - Pandeminin yükünü onlar taşıdı

Mansiyon: Gökçe Çalışci - A Gazete - HeyeCamlı hayatlar

Mansiyon: Sercan Güler- Bursa Haberdar Gazetesi- Toplumun bilinmeyen yarası

Ekonomi Haber

Başarı Ödülü: Göksel Başaran - Ekohaber Gazetesi - Sanayiciyi enerji çarpıyor

Mansiyon: Elif Didem Danacıoğlu - BursadaBugün - Sanayici isyanda: Üretim aksayacak

Mansiyon: Serhat Tezcan - Hürriyet Bursa - Kadınlar birlikten kuvvet doğurdu

Fotoğraf

Başarı Ödülü: Samet Doğru - İhlas Haber Ajansı - Kartopu savaşı

Mansiyon: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı - The Guardian - Eğitimde hayvan şefkati

Spor Fotoğrafı

Başarı Ödülü: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı - Leo’nun rafting tutkusu

Mansiyon: Emre Kurtbay - Olay Gazetesi - Bu tablo Bursa’ya yakışmıyor

Köşe Yazısı

Başarı Ödülü: Lale Akasoy - Nöbetçi Gazete - Kamunun araçları çarşıda, pazarda, okulda!

Mansiyon: Sercan Selçuk - Bursa Haber Gazetesi - Bize hiçbir gün bayram değil

Mansiyon: Süleyman Turunç - Bursa Hayat Gazetesi - Aramızda binlerce pimi çekilmiş bomba yaşıyor

Spor Köşe Yazısı

Başarı Ödülü: Aral Tolgay Ataokay - En Bursa - Bursaspor’un gerçek doğruları

Mansiyon: Engin Aksöz - BursadaBugün - 2022’de yüzümüzü güldürenler

Röportaj - Araştırma İnceleme

Başarı Ödülü: Derya Demir Pınar - Olay Gazetesi - Büyüyen Bursa’nın büyük sorunu: Su

Mansiyon: Gökçe Çalışci - Elif Aslan - A Gazete - Geleceğin tohumları atılıyor

Gazete Genel Mizanpaj

Başarı Ödülü: Yasemin Özkerem - Kent Gazetesi - 10 Kasım 2022 tarihli 1. sayfa mizanpajı

Mansiyon: Uğur Dinar - Bursa Hakimiyet Gazetesi - 16 Ekim 2022 tarihli 1. sayfa mizanpajı

Gazete Spor Mizanpaj

Başarı Ödülü: Onur Genç - Bursa Hakimiyet Gazetesi - Kupa bizim

Mansiyon: Mine Cansu Mazı - A Gazete - Şah mat

Televizyon Haber

Başarı Ödülü: Ahmet Burak Öztürk - İhlas Haber Ajansı - Hepsi alkollü çıktı

Mansiyon: Yeliz Apaydın Demircan - Line TV - Beton mikserleri düğün konvoyunda

Mansiyon: Mehmet Buldu - İhlas Haber Ajansı - Kiracıya ev sahibi zulmü

Televizyon Spor Haberi

Başarı Ödülü: Sercan Yavuz - Emre Kurtbay - Olay Medya - Bursa’nın tarihine geçen isim

Televizyon Görüntü

Başarı Ödülü: Salih Bilal Aslan - İhlas Haber Ajansı - İşe paraşütle giden adam

Mansiyon: Ahmet Berke Erdal - İhlas Haber Ajansı - Hayat kurtarmak için zamanla yarış

Televizyon Programı

Başarı Ödülü: Dilek İlhan - Line TV - Özgürlük yolu

Mansiyon: İrem Özyılmaz - AS TV - Sönmez Medya buluşmaları

Mansiyon: Melis Evcimen - Olay Medya - Bursa’daki bu okuldan meslek fışkırıyor."