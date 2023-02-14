Ziraat Odası seçimlerinde fenalaşarak yere yığılan ve kafasına büyük darbe alan Eski Bahçekaya Muhtarı Hayati Nuri Aslan, hayati tehlikesi olduğu için Bursa’ya sevk edilmişti. 10 gündür Yoğun Bakım Ünitesinden tedavi altında olan Hayati Aslan’dan sevindirici haber geldi. Bilinci kendine gelmeye başlayan ve tedavisi devam eden Muhtar, sevenlerine el sallayarak iyiyim mesajı verdi.

4 Şubat’ta düzenlenen Ziraat Odası seçimlerinde oy kullanmak için sıraya girdiği sırada fenalaşarak yere yığılan Eski Bahçekaya Mahallesi Muhtarı Hayat Nuri Aslan baygınlık geçirdi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınan Muhtar Arslan, daha sonra Bursa’ya sevk edildi.

10 gündür Yoğun Bakım Ünitesinden tedavi altında olan Hayati Aslan, kendine geldi. Tedavisi devam eden Muhtar, sevenlerine el sallayarak iyiyim mesajı verdi. Tedbir amaçlı ziyaretin yasak olduğu Muhtar Aslan’ın bir süre daha tedavisinin süreceği öğrenildi.