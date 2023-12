Yerel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarla bir araya geldi. Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin birçok konuya değinildi.

Sabah saatlerinde gerçekleşen Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin konuşarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı, muhtarları sevindirecek bir detaya da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya muhtarlıkları yeniden yapılandırma talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum. Muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına ve gelecekteki ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları mutlaka gündeme alalım. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın, belediye başkanlarımızın, kaymakamlarımızın ve valilerimizin, gerekiyorsa diğer bakanlıklarımızın görüşlerini almak suretiyle çalışmayı süratle tekemmül ettirelim.

"MUHTARLARIMIZIN DAHA KALİTELİ HİZMET VERMESİNİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yetişirse Meclis tatile girmeden, yetişmezse önümüzdeki yasama yılında inşallah bu meseleyi çözüme kavuşturmayı arzu ediyoruz. Böylece muhtarlıklarımızın da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dinamik yapısına uygun şekilde milletimize daha iyi, daha kaliteli hizmet vermesini sağlamayı hedefliyoruz. Malum olduğu üzere biz buralara muhtar bile olamaz manşetlerini çiğneyerek geldik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam eden açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"100'ÜNCÜ YILINI TEMSİLEN 81 VİLAYETİMİZDEN GELEN 2023 MUHTARIMIZLA BİR ARADAYIZ"

Muhtarlar toplantımızın 53'üncüsünde sizlerle birlikteyiz. Bugün cumhuriyetimizin 100'üncü yılını temsilen 81 vilayetimizden gelen 2023 muhtarımızla bir aradayız. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz.

En son geçtiğimiz yılın ekim ayında Ankara'ya gelen muhtarlarımız için otel konforunda bir muhtarlar evinin açılışını yapmıştık. Yine aynı yörenle 100 muhtar hizmet binasının açılışını gerçekleştirmiştik. Bu yıl içerisinde 100 yeni muhtar hizmet binasını daha sizlerin hizmetine sunduk. Tüm bu muhtar hizmet binalarının mahallelerimize, köylerimize hayırlı olmasını diliyorum.

2024 senesinde inşallah 51 ilimizde 179 muhtar hizmet binamızın daha yapımına başlıyoruz. Halen kendilerini seçen milletimize hizmete devam eden muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki seçimlerde köylerine ve mahallelerine hizmet etmek için adaylığını koyacak muhtar adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

"10 BİNLERCE MUHTARIMIZLA KUCAKLAŞTIĞIMIZ TOPLANTILAR YAPTIK"

Muhtarlarla bizim aramızda rahmetli neşet Ertaş'ın ifadesiyle "Kalpten kalbe, gönülden gönüle giden" bir yol vardır. Bunun için de her fırsatta sizlerle buluşmaya, hasret gidermeye, hasbihal etmeye çalışıyoruz. Deprem bölgesinde yaptığımız ziyaretlerde şehirlerimizin, muhtarlarımızın da aralarında olduğu temsilcileriyle bir araya gelmeye, onları dinlemeye özel önem verdik. Ancak yaşadığımız fevkalade dönem sebebiyle bu yıl sizlerle arzu ettiğimizi sıklıkla bir araya gelemedik. Bilindiği gibi 2015 yılı şubat ayından bu yana 10 binlerce muhtarımızla kucaklaştığımız toplantılar yaptık.

Ülkemizden muhtarlarımızla bu derece yakın ve hasbi ilişki kuran bir başka cumhurbaşkanı, başbakan, siyasetçi bulamazsınız. Peki, niçin muhtarlarla bu kadar sık ve yakın irtibat halindeyiz? Çünkü muhtar bu ülkenin yönetim sistemi piramidinin temelidir. En geniş ağının temsilcisidir. Aynı sistemin en üst temsilcisi olarak muhtarlarımızla sırt sırta verdiğimizde hem milletimizin nabzını en iyi şekilde tutacağımızı hem 85 milyonun her bir ferdine ulaşabileceğimizi hem de ülkenin gerçek fotoğrafını görme imkanı bulabileceğimizi biliyoruz.

"MUHTARLARIMIZI HER ALANDA DESTEKLEDİK"

Sağ olsunlar muhtarlarımız da bu konuda bize her türlü desteği veriyor, her türlü katkıyı sağlıyor. Biz de 2002 'den itibaren demokrasimizin uçbeyleri olarak gördüğümüz muhtarlarımızı her alanda destekledik. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk.

Aynı şekilde büyükşehir belediyelerinde muhtarlık işleri dairesi başkanlıkları, diğer belediyelerde de muhtarlık işleri müdürlükleri ihdas ettik. Muhtarlık bilgi sistemi ile devlet ile muhtar ve vatandaş arasında işleyen bir kanal oluşturduk. Muhtarlarımızın maaşlarını sigorta primlerini ve diğer özlük haklarını yaptıkları işle mütenasip seviyeye getirdik.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün yönettiği adrese dayalı kayıt sistemini muhtarlarımıza da açtık. Köylerimizdeki ve mahallelerimizdeki metruk yapıları muhtarlarımız sistem üzerinden bildirebiliyor. Afet sonrası yapılan ayni yardımların dağıtım sistemine de muhtarlarımızı dahil ettik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu hizmetleri çok daha ileriye taşıyacağız ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.

"MUHTARLARIMIZ KÖYLERİNDE VE MAHALLELERİNDE BİZİM TEMSİLCİLERİMİZDİR"

Muhtarlık kurumu bizim idari sistemimize mahsus bir yapıdır. Belediye başkanlığı, kaymakamlık, valilik gibi daha üst müesseselerle vatandaşlarımızın arasındaki bağın sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını muhtarlıklarımız temin ediyor. Tabii gelişen teknoloji ve idari sistemimizin kendini buna göre yenilemesi, ister istemez muhtarlık kurumunun da yeniden ele alınmasını gerektiriyor. Muhtarlık kurumunun lağvedesiyle özellikle zaman zaman gündeme getirilen önerilere biz katılmıyoruz.

Güvenlikten sosyal desteklerin adaletli dağıtımına kadar pek çok vazife üstlenen muhtarlıklarımız hem şehirde hem kırsalda gereklidir. Ancak teknolojideki ve idari sistemimizdeki gelişmeler göz önünde bulundurularak muhtarlıklarımızın işlevlerinin yeniden düzenlenmesi daha etkin hale getirilmesi elbette düşünülebilir. Muhtar hizmet binalarının gereken altyapıyla donatılmasıyla bu dönüşüm kolayca gerçekleştirilebilir.

Devletin 8-10 haneli en küçük köyünden kimi şehirlerimizde 10 binlerce nüfusu barındıran mahallelerine kadar ülkemizin her köşesindeki 50 bin gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olan muhatlarımızla aramıza kimseyi sokmayacağımızı defalarca söyledik. Şimdi bir kez daha tekrarlıyorum.

Muhtarlarımız köylerinde ve mahallelerinde bizim temsilcilerimizdir. Onları kimseye ezdirmeyiz. Kimseye istismar ettirmeyiz.

"BİZİ NAMERTLERE DEĞİL, MUHTARLARIMIZA SORUN, MİLLETİMİZE SORUN"

Ne diyor şair? "Bağrım ateş, sinemde kor, kolaylanır sevdamla zor. Soracaksan adama sor, namertlere sorma beni." Bizi namertlere değil, muhtarlarımıza sorun, milletimize sorun, aklını ve vicdanını kiraya vermemiş herkese sorun diyoruz. Size en doğruyu onlar söyleyeceklerdir.

Türkiye, binlerce yıllık geçmişi, coğrafyamızdaki bin yıllık hakimiyeti ve son olarak ilk asrını geride bıraktığımız cumhuriyetiyle dünyanın en kadim devletlerinden biridir. Malazgirt'ten beri bayrağımızı dalgalandırdığımız bu topraklar, insanlığın en eski ve gözde yerleşim yeri olması hasebiyle gözlerin hep üzerinde olduğu bir coğrafyadır.

Böyle bir coğrafyada bin yıldır bayrak dalgalandırmanın elbette bir bedeli var. Ecdadımız, bu bedeli kanıyla, canıyla, emeğiyle, mücadelesiyle vererek istiklalini korudu, istikbalini açık tuttu. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda varsa vatandır.

"SON 21 YILDIR DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ ADINA BU COĞRAFYADA YAŞAMANIN BEDELİNİ NEREDEYSE HER GÜN ÖDEDİK VE ÖDÜYORUZ"

Son bir buçuk asrımız bu bakımdan epey zorlu geçti. Çanakkale'den Sarıkamış'a, Kut'ül Amare'den Milli Mücadele'ye kadar gerçekten çok büyük fedakarlıkla yürüttüğümüz bir sürecin ardından cumhuriyetimizle yeni bir dönemin kapısını açtık. Cumhuriyet tarihi boyunca da istiklal ve istikbal mücadelemiz hiç bitmedi. Her dönem bir başka senaryoyla, bir başka görünümle karşımıza çıkan düşmanlarımız son 40 yıldır PKK ve uzantıları eliyle aynı sinsi ve hain emelin peşinde koşuyor.

Amaç, milletimizi tüm tarihi, birikimi, değerleri ve varlığıyla bunu topraklardan hatta mümkünse dünya üzerinden kazıyıp atmaktır. Hamdolsun bugüne kadar emellerine ulaşamadılar. Ama asla da vazgeçmediler. Biz de ülkenin yönetimini üstlendiğimiz son 21 yıldır devletimiz ve milletimiz adına bu coğrafyada yaşamanın bedelini neredeyse her gün ödedik ve ödüyoruz.