Açıklanan sosyal konut projesi bir süredir durgun olan sektörü umutlandırdı. Projenin inşaat sektörüne ve ekonomiye hareketlilik getireceğini ifade eden sektör temsilcileri, yapılacak konutların ihalesinin de o illerde faaliyet gösteren müteahhitlere verilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi olarak ilan edilen sosyal konut projesi, uzun zamandır durgunluk yaşayan inşaat sektörünü sevindirdi. Proje kapsamında Bursa’da Harmancık, Keles, Orhaneli, Yenişehir, Büyükorhan, Gürsu, İnegöl, Karacabey, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer ve Orhangazi ilçelerinde toplam 8 bin 650 konut yapılacak.

TÜRKİYE’DEKİ İLK ÖRNEĞİNİ İNEGÖL’DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Konu hakkında açıklama yapan İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu, “Çok uzun zamandır dile getirdiğim bir husustur. İstihdamı, ekonomik ve sektörel gelişimi tabana yaymak adına kentsel dönüşümler ve sosyal konu projeleri bulunulan bölge şirketleri ve tedarikçileriyle ilerlemelidir. Bu husus aynı zamanda iş gücünün eğitim alt yapısının yine o bölgelerde kurulabilmesini sağlayacaktır. Kısmetse bunun Türkiye’deki ilk örneğini İnegöl’de gerçekleştireceğiz” dedi.

“SOSYAL VE EKONOMİK BOYUTU ENDİŞE VERİCİ”

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, kentsel dönüşüm ve şeffaf yürütme sorunlarına değindi. Bursa’da kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan konut alanlarının fazlalığına dikkat çeken Şimşek, bakir alanları imara açmanın öncelikli plan kapsamında olmamasının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Şimşek, şunları kaydetti; “Bu sadece bir odayı bağlayacak bir konu değil; mimarları, şehir plancılarını, inşaat mühendislerini, tarım ziraat mühendislerini ve çevre mühendislerini ve dolayısıyla tüm ilgili akademik odaları bağlıyor. Şu an proje ilan edildi, herkes kendince süper dedi ama bir sürü soru işareti var. Vatandaş olarak baktığınızda bile 20 yıl sürecek bir ödeme biçimi olacak. Konunun hem sosyal hem ekonomik boyutuyla ilgili müthiş endişe duyuyoruz. Dolayısıyla tüm detaylar belli olduktan sonra bizim de bir eylem hazırlığımız belki olacak. Şehrimiz adına iyi şeyler beklemediğimizin de altını çizmek istiyorum.”

“PROJEYLE SEKTÖR HAREKETLENECEK”

MÜSİAD İnşaat Komisyonu Başkanı Özgür Kavaklı, son dönemlerde enflasyondan dolayı dar ve sabit gelirli diye tanımlanan işçi, memur, emeklinin konuta ulaşmasının zorlaştığına işaret ederek, projeyle hem kamuya ait arazilerin değerlendirileceğini, hem de inşaat sektörünün hareketleneceğini aktardı. Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Başkanı Murat Kaya da sadece gerçekten konut ihtiyacı olan ailelerin bu projeden yararlanmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.