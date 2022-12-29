Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Zümresi, Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu isimli romanına konu olan Zeyniler Köyü’ne gezi düzenledi.

NURİ PAKDİL İHO’DAN EDEBİYAT GEZİSİ

En çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllendirildiği geziye; Okul Müdürü Ahmet Yakışıklı, Türkçe Zümresi öğretmenleri ve en çok kitap okuyan öğrencilerle birlikte sınıf rehber öğretmenleri katıldı.

Zeyniler, Yıldırım ilçesi'nin Teferrüç mahallesine 3 km. mesafede küçük bir yerleşim yeri; "Beşevler Köyü" olarak da biliniyor. Reşat Nuri Güntekin'in 1922 yılında yazdığı Çalıkuşu romanının baş karakteri Feride'nin öğretmen olarak görev yaptığı köy olarak tanınmıştır.

Okul Müdürü Ahmet Yakışıklı’nın verdiği bilgiye göre; gezi öncesi, geziye katılan tüm öğretmen ve öğrenciler Çalıkuşu kitabını okuyup bitirdiler. Türkçe öğretmeni Zeyniler Köyünde Çalıkuşu romanının yazıldığı mekanda eserin yazılış serüvenini anlattı.

Okul Müdürü yakışıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu Roman’ını yazmaya başladığı ve romanın geçtiği yere Edebiyat gezisi düzenledik. En çok kitap okuyan öğrencilerimizi bu etkinlikle ödüllendirmek istedik. Öğrencilerimizi tebrike diyorum. Bu anlamlı geziyi projelendiren Türkçe zümresi öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

DOĞA, TARİH, EDEBİYAT

Burası Romanın kahramanı Feride ismine ilham olan, köydeki adıyla Feride Hala’nın yaşadığı yer. Burasıyla ilgili o kadar çok anlatılacak şey var ki; Doğa, tarih, edebiyat ve tabi ki kadınların başarı öyküsü. Burada Feride halanın yeğenlerinin kurduğu Kooperatifin kahvaltı sofrasına misafir olduk. Burası Çalıkuşu Kadınlar Kooperatifi’nin işlettiği çok güzel bir mekan. Kooperatife üye 40 kişi var. Çalıkuşu’nun hikayesini bir de onlardan dinledik.

Aldığımız bilgilere göre: “1922 yılında, o dönem Bursa Erkek Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olan ve Işıklar Lisesi’ne de derslere giden Reşat Nuri Güntekin, gezmeye gittiği köyün girişinde yer alan seyir tepeden çok etkilenir ve Çalıkuşu romanını burada yazmaya karar verir. Bu arada Seyirtepe bir tarafı tamamen Bursa manzarası diğer tarafı dağ olan büyüleyici bir yer. Seyirtepe’de kitabını yazarken Feride Hala ağaç dallarının arasından yazarı izlermiş. Sonrasında da kendisine ayran ikram etmeye başlamış. Reşat Nuri Güntekin de romanın kahramanına Feride adını verir. Ama Feride fiziksel özellik olarak daha çok romanda Feride’nin yardımcısı Munise’dir. Ufak tefek ve pembe yanaklı. Feride Hala ölünceye kadar köyden ayrılmaz. Eşinin adı Karabek. Birbirlerini çok severler ve köyde yaşanan göçe rağmen köyü terk etmezler. Köylülerin isteği de Feride Hala’nın yaşadığı evin müze olması.”