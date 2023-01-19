İnegöl Belediyesi’nin Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirdiği eğitim yardımları kapsamında, her öğrenciye 1000 TL olarak yapılan yardımların ikinci taksit ödemeleri 1020 üniversite öğrencisinin hesaplarına bugün itibariyle yatırıldı. İlk taksit ödemeleri ise Kasım ayında gerçekleştirilmişti.

İnegöl Belediyesi, 2022-23 eğitim öğretim yılı öncesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla eğitim yardımlarına ilişkin duyurusunu gerçekleştirmiş ve Eylül ayında başvuruları toplamıştı. İnegöl dışında üniversite eğitimi alan öğrencilere yönelik eğitim yardımları için 1590 başvuru yapıldı. İncelemeler sonucunda 1020 üniversite öğrencisinin eğitim yardımı almaya hak kazandığı bildirildi.

EĞİTİM YARDIMLARI 1020 ÖĞRENCİNİN HESAPLARINA YATILRILDI

Kişi başı toplam 2 bin TL olan eğitim yardımlarının 1000 TL olan birinci dönem ödemeleri Kasım ayında yapılmıştı. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, farklı şehirlerde eğitim gören 1020 üniversite öğrencisine kişi başı 1000 TL olmak üzere toplamda 1 milyon 20 bin TL olarak ikinci taksit ödemelerinin de bugün itibariyle hesaplara yatırıldığı ifade edildi. Toplamda 1020 öğrenciye 2 milyon 40 bin TL eğitim yardımı yapılmış oldu.

2 MİLYON 40 BİN TL EĞİTİM YARDIMI YAPILDI

Eğitim yardımlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu yıl 1000 üniversite öğrencimize eğitim yardımı gerçekleştirmek adına çalışma başlattık. Bu rakam geçtiğimiz yıl 500, önceki yıl ise 300 idi. Her yıl öğrencilerimize daha fazla katkı sağlamak adına gayret sarf ediyoruz. Burada amacımız en ihtiyaçlı olan kişilere erişmek ve yardımları ulaştırmak. Başvuru sürecinde 1590 öğrencimiz başvuru yaptı. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı araştırma sonucunda belirlediğimiz sınırın da üzerine çıkarak 1020 öğrencimize eğitim yardımı gerçekleştirdik. İlk taksit ödemelerimizi Kasım ayında yapmıştık. İkinci dönem ödemeleri ise bugün itibariyle öğrencilerimizin hesaplarına yatırılmış oldu. Toplamda 2 milyon 40 bin TL eğitim yardımı gerçekleştirmiş olduk” dedi.

HER ŞARTTA VE KOŞULDA ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

“Ülkemizin farklı şehirlerinde İnegöl’ümüzü temsil eden, üniversite eğitimini sürdüren tüm öğrencilerimize eğitim yardımlarının hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimiz, öğrencilerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımız için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Şehrimize kazandırdığımız Nöbetçi Kitaphanelerle, semt sahalarıyla, kırtasiye yardımlarıyla, spor alanları ve sosyal donatı alanlarıyla olduğu gibi, üniversite öğrencilerimize can suyu olacak eğitim yardımlarımızla da öğrencilerimize desteğimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.