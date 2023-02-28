Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından İnegöl’den birçok polis deprem bölgesine gönüllü olarak gitti. Polisleri, Kaymakam Eren Arslan ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir uğurladı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polisler ve bekçiler gerçekleşen depremin ardından yola çıkarak deprem bölgesine ulaşmıştı.

Bir ekip daha deprem bölgesine gitti. İnegöl’den gönüllü olarak giden ekipleri Kaymakam Eren Arslan ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir uğurladı. Gönüllü olarak giden polis ve bekçiler deprem bölgesinde güvenliği sağlayacaklar.