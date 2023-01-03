Yaklaşık 20 yıllık tutkusunu geliştiren emekli Deniz Astsubay İsmet Çetin 'in 4 ressam arkadaşıyla birlikte açtıkları sergide İnegöllü ressam Yüksel Kılıçoğlu'da yer aldı.

Sanatına olan tutkusunu fırçasıyla yansıtmaya devam eden İsmet Çetin, ikinci sergisini Üsküdar Altunizade Kultur ve Sanat Merkezi'inde, 4 ressam arkadaşı ile birlikte açtı. “Renklerin Ahengi” adlı sergide Çetin’in hayvan resimlerinden oluşan eserleri yanı sıra ressamlar Oya Dinçer, Yüksel Kılıçoğlu, Reyhan Aydın ve Esin Derdimet’in birbirinden güzel eserleri sergilendi.

Sergide açıklama yapan İnegöllü ressam Yüksel Kılıçoğlu, "Sanat insan yaratıcılığının becerisinin ve hayal gücünün ifadesi uygulanması olarak tanımlanır. Sanat halkın duyu ve duygularına dokunmaya yönelik gerçekleştirilen insan çalışmalarının tümünü bir araya getiriyor. Sanat denilince ilk önce akla resim geliyor. Resim boyayı birincil araç olarak kullanarak sanatsal vizyonu ifade etmenin bir şekli olarak yorumlanıyor. Görsel sanatlar bir sanat eserinin çizgi şekil renk doku ve boşluk olmak üzere beş temel unsuru var der. Resim sanatında ışık ve gölgenin ustaca kullanımı ilginç renk seçimleri ve sanatsal olarak hoş bir kompozisyon iyi bir eserde aranan özellikler. Empresyonist ressamlar önceden bir şey tasarlamaksızın, neresi onlara ilham vermişse, orada durup sehpalarını kurarak resim çalışabiliyorlar; yürürken birden bire, doğada çabucak gelip geçen kısa süreli bir ışık etkisinin büyüsüne kapılıp hemen orada bunun resmini yapabiliyorlardı. Bizde grup arkadaşlarımızla renklerin büyüsü ahengine kapılıp bu resimleri ürettik. Farklı tekniklerde severek aşkla yaptığımız resimleri Renklerin Ahengi adı altında topladık. Grup arkadaşlarımızla Türkiye’nin değişik yerlerinden sosyal medya ve belediye kursları ile tanışmak suretiyle bir araya geldik. Gölcük, İnegöl Konya ve İstanbul. Renklerin Ahengi karma sergimizde yağlı boya, pastel boya, suluboya, yakma resim, kuru fırça, akrilik teknikleri ile yapılan güzel eserler sergimizde sizlerin beğenilerini bekliyor. Sergimize eserleriyle katılım sağlayan Esin Derdimet, Reyhan Aydın İsmet Çetin Oya Dinçer. Renklerin uyumu ahengi kadar güzel günler sizlerin olsun" dedi.