İnegöl Belediyesi Ekim ayı meclisi 2. Oturumunda 2023 Yılı Performans Programı görüşüldü. CHP ve İYİ Parti üyelerinin ret oyuna karşın Performans Programı oy çokluğu ile kabul edildi.

İnegöl Belediyesi’nin Ekim ayı başında yaptığı meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılı Performans Programı, 2023 yılı bütçe tasarısı, 2023 yılı ücret tarifesi taslağı ve 2022 mali yılı ek bütçe, Salı günü yapılan 2. Oturumda yeniden meclisin gündemine geldi. 2023 Yılı Performans Programı CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin ret oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edilirken, diğer 3 madde oy birliği ile kabul edildi. Belediyenin 2023 yılı tahmini toplam bütçesi ise 683 milyon TL olarak hesaplandı.

ŞAMPİYON SPORCU MECLİSTE AĞIRLANDI

Meclis toplantısı başlangıcında, İnegöllü bilek güreşi sporcusu ve aynı zamanda milli sporcu olan Rashid Mavigil mecliste ağırlandı. Ekim ayında Antalya’da düzenlenen 43. Dünya Şampiyonasında milli formayla ülkemizi temsil eden ve sol kolda Dünya Şampiyonu olan başarılı sporcu, burada Başkan Alper Taban tarafından ödüllendirildi.

Meclis toplantısında tüm parti grupları, 2023 yılı Performans Programı hakkında görüşlerini ifade etti. Ardından yapılan oylamada performans programı oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 yılı bütçe tasarısı, 2023 yılı ücret tarifesi taslağı ve 2022 mali yılı ek bütçe maddeleri ise tüm grupların onayıyla oy birliği ile kabul edildi.