2021 yılında Zeytin Dalı Harekât bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan İnegöllü Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın mezarına gizemli bir not bırakıldı.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın mezarına bırakılan isimsiz notun yanında birde gül bulundu.

Ben 8. Sınıf öğrenciyim. Hayalim P.Ö.H olmak 1 tane gül aldım. Bir tane mezara koyarım diye. Senin mezarını görünce içime bir his doğdu. Bu yüzden bu gülü sana vereceğim. Eğer ölürsem bende şehit olarak ölmek istedim. Galiba eşin var Allah sabır versin. Askerleri, şehitleri çok seviyorum, genelde mezarlıktan korkarım ama buradan hiç korkmadım. En saf duygularımla yazdım. Saygılar

GÜLDE BIRAKILDI

Öte yandan İnegöllü Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır ve İnegöllü Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete’nin mezarlarına gül bırakıldı.