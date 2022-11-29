

İnegöl Devlet Hastanesi Nakil Ambulansı şoförü Murat Balcı, Fethiye de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Seydikemer Sarıyer mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon şarampole devrildi. Edinilen bilgilere göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle, yolun kayganlaşması sonucu Murat Balcı’nın kullandığı kamyon şarampole devrildi. kamyon sürücüsünü sıkıştığı araçtan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer itfaiye Gurup Amirliğine bağlı ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesine alınan Balcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.