İnegöl Belediye Spor Kulübü Spor Tırmanış Sporcusu Sefa Yaman, milli takım adına 2 haftada katıldığı iki ayrı Balkan Şampiyonasından da şampiyonlukla ayrıldı. Genç sporcunun başarısı ile ay yıldızlı bayrağımız iki ülkede dalgalandı.

İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış sporcusu Sefa Yaman, milli takım davetiyle 2 haftada 2 kez Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil etti. Genç sporcu, başarılı performansıyla beğeni toplarken, ay yıldızlı bayrağımızı da kürsüye taşımayı başardı.

2 ŞAMPİYONADA 2 ŞAMPİYONLUK

15-16 Ekim 2022 tarihlerinde Makedonya’da düzenlenen Spor Tırmanış Lider Balkan Şampiyonasına ve 29-30 Ekim 2022 tarihlerinde Yunanistan’da yapılan Spor Tırmanış Boulder (kısa kaya) Balkan Şampiyonasına katılan başarılı sporcu Sefa Yaman, her iki şampiyonada da 1’inci olmayı başararak 2 haftada 2 kez şampiyonluğu ülkemize hediye etti. Balkanların en iyi sporcularını arkasında bırakan Sefa Yaman, final rotalarında her rotayı ilk seferde bitirip rakiplerini arkasında bıraktı ve Ay Yıldızlı Türk Bayrağını kürsüye taşıdı.

TEK ŞAMPİYON SEFA YAMAN

Aynı zamanda Türkiye genelinde milli takım ile Balkan Şampiyonasına katılan sporcular arasında 6 madalyadan tek şampiyonluk, İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcusu Sefa Yaman ile ülkemize gelmiş oldu.