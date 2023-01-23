Diyarbakır’da düzenlenen Spor Tırmanış Boulder Gençler Küçükler A-B Şampiyonasına katılan İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, Türkiye 2’nciliği ve 4’üncülüğü elde etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun düzenlediği Spor Tırmanış Boulder Gençler Küçükler A-B Şampiyonası 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Şampiyonaya İnegöl Belediye Spor Kulübü de 7 sporcu ile katıldı.

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Bu alanda katıldığı müsabakalarda pek çok kez dereceler elde eden turunu lacivertli takımın temsilcisi genç sporcular, Diyarbakır’dan da eli boş dönmedi. İnegöl Belediye Spor Kulübünün 7 sporcusundan gençler kategorisinde mücadele eden Emre Doğan Türkiye 2’ncisi olurken, Küçükler B kategorisinde mücadele eden Sefa Yaman ise Türkiye 4’üncüsü olarak müsabakayı tamamladı.