Güneydoğu Avrupa Şampiyonasında Türkiye Milli Takımı adına mücadele eden İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, Avrupa 3’üncüsü oldu.

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) oryantiring takımı, Romanya’da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Şampiyonasında Türkiye Milli Takımı adına mücadele etti. 24-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, DOSTUM antrenörü Tarık Şeker ile DOSTUM sporcuları; Aleyna Minden, Semanur Özdemir, Azra Coşkun ve Hilal Oruç ay yıldızlı formayı başarıyla taşıdı. Oryantiring Milli Takımımız, şampiyona sonucunda 3’üncülük kupası almayı başardı.

Semanur Özdemir, bayrak yarışmasında 1 saniyeyle 2’nciliği kaçırarak 3’üncülük madalyasını alırken, Azra Coşkun ise sprint etabında 4’üncü olarak kürsüde yer almayı başardı.