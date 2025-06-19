Öne çıkan öğrencilerden biri İnegöl Spor Lisesi öğrencisi Muhammed Esad Ayna oldu. Ayna, Okullar Arası Dünya Atletizm Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğünü elde ederken, aynı zamanda Türkiye rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attı.



Bir diğer dikkat çeken isim ise Bursa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Süleyman Rıza oldu. Rıza, U17 Uluslararası Zafer Turnuvası’nda Avrupa üçüncülüğünü kazanarak herkesi gururlandırdı.

İnegöl’deki 21 farklı okuldan öğrenciler, hem bireysel hem de takım sporlarında ulusal düzeyde önemli dereceler elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, resmî spor federasyonları ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmalarda toplam 76 öğrenci başarı gösterdi. Bu kapsamda: 15 Ulusal Birincilik, 51 Ulusal İkincilik, 10 Ulusal Üçüncülük dereceleri elde edildi.

Kaymakam Arslan paylaşımında, "Başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm öğrencilerimizi, emek veren öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.