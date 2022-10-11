İnegöl Taksiciler Kooperatifi Başkanı Mesut Ekrem, yaptığı açıklamada, yapılan son zamlardan sonra taksici esnafının yalnız bırakıldığı belirterek, "Başkanlar uyuyor mu, yoksa uyutuyorlar mı? Taksicinin sesi ne zaman olacaklar?" dedi.

Başkan Ekren yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Başkanlar uyuyor mu, yoksa uyutuyorlar mı? Taksicinin sesi ne zaman olacaklar? Mazottan, araç parçalarından, araç sigortalarından, kaskolardan haberleri yok mu? Şimdi yanımızda olmayacaklarsa, ne zaman yanımızda olacaklar? Lütfen oturduğunuz yerden kalkıp, bir esnafın derdini dinleyin."