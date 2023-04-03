İnegöl'de halıcılık yapan Cesur Karaca, son gün babasının ısrarıyla başvurduğu TOGG yerli aracını kura sonucu almaya hak kazandı. 2474363 nolu sipariş nosuyla 410'ncu sırada olan Karaca, rengini Anadolu seçtiği aracıyla Anadolu turu atacağını söyledi.



BABASI ISRAR ETTİ, TOGG SAHİBİ OLDU

Yaşadığı büyük heyecanı anlatan Cesur Karaca(42), "Başvurunun son günü babamın yoğun isteği üzerine kayıt oldum. Baya bir yoğunluk oldu. Bir iki saat bekledikten sonra işlemleri gerçekleştirdim. Çekilişin olduğu akşam da kazandığımı kaydı yapan arkadaşım sayesinde öğrendim. 410. sıradayım. Hatta ilk başta şaka yapıyorsun dedim inanmadım, sonra bana ekran görüntüsü attılar. Beniç için de bir sürpriz oldu, beklemiyordum açıkçası."

ALLAH GÖNLÜME GÖRE VERDİ

"Daha önce Togg'u hiç incelemedim ama bir takım özelliklerini inceleyenler vardı, baya da bir tavsiye etmişlerdi. Dediğim gibi babamın yoğun ısrarları üzerine yazıldım. Nasipte varmış oldu. Zaten araba alacaktım, malum bu şartlarda araba bulmak da zor, 3-4 ay süre veriyorlardı. Allah gönlüme göre verdi doğrusu, nasibimiz varmış."

FİYATI ÇOK UYGUN

"Piyasadaki şartlara göre Togg'un fiyatı çok uygun. Bir araç almaya gidiyorsun sana en az üç ay süre veriyorlar. Bayideki fiyat ile normal satan kişi arasında en az 500-600 lira fiyat farkı oynuyor. Bu segmentte bir araç için bu fiyat gayet uygun. Özellikleri çok fazla, artıları çok fazla. Çok memnunum, bir de benim ki uzun menzilli olacak. Açıkçası çok uygun geldi bana. Hayırlısı neyse o olacak."

ANADOLU TURU ATACAĞIM

"Bordo yani Anadolu rengini tercih ettim. Cam tavan, üst paketti benim seçtiğim araç. Aracı aldıktan sonra ilk olarak ailemle bir Anadolu turu yapmak istiyorum. Memleketime giderim. Uzun menzilini öğrenmiş oluruz. Burada etraftaki arkadaşlarla beraber bir tur yaparız herhalde, niyetim bu şuan da. Açıkçası çok heyecanlıyım. Şaşırdım, sürpriz oldu bu. Beklemiyordum yani."

EN BÜYÜK SÜRPRİZ

"Hayatımda yaşadığım sürprizler arasında bu durum benim için en üst sırada yer alıyor. Normalde şansa inanan bir insan değilim, daha önce bir çekilişe hiç katılmadım. İlk kez katıldım diyebilirim, o da çıktı. Allah kalbimize göre verdi."